Personalet i en dagligvarebutik i Stensved opdagede lørdag aften, at en mand forlod butikken med en hel kasse med kaffe og satte sig i sin bil og kørte fra stedet. Personalet forsøgte at spærre for bilen, men måtte springe til side. Bilen blev eftersøgt, og manden blev senere anholdt på Sydmotorvejen. Den 32-årige mand fra Nysted erkendte butikstyveriet og blev desuden også sigtet for spiritus- og narkokørsel.