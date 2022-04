Ide: Unge skal også være Møn Rangers

Sidste sommer introducerede Vordingborg Kommune Møn Rangers. Voksne, der servicerer turister, indsamler affald og som generelt bare er ambassadører for det gode sommerliv på øen. Nu kan det være, at de får selskab af Junior Rangers. Det er Vordingborg Ungdomsskole, som står bag ideen, og som søger kommunen 62.500 kroner. Det er halvdelen af de budgetterede udgifter. Om det bliver et ja eller nej, er op til politikerne i udvalget for Kultur og Fritid, når de mødes onsdag morgen 6. april.