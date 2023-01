Mandag var en lang række borgere i audiens hos Dronning Margrethe på Christiansborg Slot for at takke for udnævnelser, ordener og medaljer. Blandt dem var to mænd fra Vordingborg. Forhenværende ambulancebehandler i Falck Danmark A/S Kenneth Thrane Andersen, 4760 Vordingborg takkede for modtagelsen af den kongelige belønningsmedalje.