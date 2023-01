Når nu det er planen for en friluftsarena, må et informationsmøde nødvendigvis holdes udendørs. Det var ræsonnementet hos Idrætshøjskolen Bosei i udkanten af Præstø. Ude på boldbanen i tirsdags stod derfor friluftslærer Nicolas Hentzel i tophue, mens marketingchef Carsten Petersen var hoppet i en flyverdragt for at holde varmen, mens han tålmodigt holdt en stor planche af udendørsanlægget, så de cirka 15 fremmødte kunne stille spørgsmål og høre mere om projektet.