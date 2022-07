Dørmanden på et værtshus i Vordingborg opdagede fredag ved midnat, at en 17-årig ung mand fra Nykøbing Falster havde taget en hardballpistol med til Vordingborg Festuge. Den unge mand blev sigtet for overtrædelse af våbenloven og fik samtidig forbud mod at indfinde sig som gæst på værtshuset fremover.