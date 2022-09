Gruppeformand forlænger orlov

Socialdemokratiets gruppeformand, Brit Skovgaard har siden august holdt orlov på grund af sygdom. Hun er frisk endnu, hvorfor kommunalbestyrelsen onsdag aften godkendte at forlænge hendes orlov frem til 17. december. Det betyder, at Louise Herløv fortsat vikarierer for Brit Skovgaard i Klima- og Teknikudvalget, og at Poul A. Larsen fortsætter som Skovgaards afløser i Økonomiudvalget.