Glæde over café genåbning

– Vi har savnet at sidde inde i gårdhaven, fortæller Inger Drachmann, der er taget til åbingesreceptionen på Café Einstein sammen med veninderne Anette Malmose og Merete Pommergaard.

De glæder sig desuden til at der igen kommer jazz i caféen, for det gør der, lover Susan Ludvigsen, der også har planer om vinsmagning, tapasarrangementer og meget andet, som voksne sætter pris på.

– Vi er nødt til at bakke op om den. Det er ligesom med forretningerne: Hvis ikke, vi handler i dem, lukker de, og det er jo ærgerligt, når noget lukker, siger Merete Pommergaard.

Anette Malmose (tv.) og Inger Drachmann har savnet at kunne sidde i den lille gårdhave og nyde et koldt glas. Foto: Mille Holst

Opbakningen fejler ingen ting på åbningsdagen, hvor der var trængsel både i baren og ved de mange borde.

Som teenager kom Susan Ludvigsen selv på Café Einstein, dengang det var Sanne Nøhr, der drev den. Den nye café er for dem, der tilbragte meget af deres ungdom på caféen – dem, der nu er blevet voksne.

– De unge er mere end velkomne, men de voksne skal også have et sted at være, siger Susan Ludvigsen, hvis egne sønner har store forventninger til caféen.

Fre højre ses Emil Meister, Lasse Andersen, Lucas Ewald og Susan Ludvigsens egne sønner Emil og Oliver Ludvigsen. De synes, det er fedt at caféen åbner, også selvom den er tiltænkt et voksent publikum. Foto: Mille Holst Foto: Mille Holst

– Det er fedt caféen åbner, og vi kommer til at bruge den og drikke sodavand eller købe en is, siger Oliver Ludvigsen, der godt er klar over at der ikke bliver teenagefester i de sene aftentimer på den nye Café Einstein.

– Men vi kan stadig komme her og være her, siger han.

Han er taget med til åbningsreceptionen sammen med sin lillebror og nogle af deres venner, og de er enige om, at der stadig mangler en café, hvor de unge kan gå i byen i Vordingborg. For det bliver ikke på den genåbnede Café Einstein.

Café Einstein åbner på mandag, 3. juli.