Frivillige får penge til at passe kommunens arealer

Når frivillige i foreninger klipper hæk, sætter borde op og slår græsset på offentlige områder, følger der ikke penge med til vedligeholdelse af eksempelvis græsklippere. Det har fået en række foreninger til at henvende sig til kommunen for at gøre opmærksom på problemet. Og nu kommer politikerne med en udstrakt hånd. På seneste udvalgsmøde blev der bevilliget 100.000 kroner til frivilliges pleje af grønne arealer fra puljen for Frivillighed og Nærdemokrati. Det glæder Jan Hansen, der er formand for Ørslev Lokalråd.