Forstanderen er til bold og musik – og mennesker

Præstø: Kenneth Retslov var i ugens løb kaldt til møde oppe i konferencecentret på kvisten. Der var problemer med ventilationen på idrætshøjskolen, og så må en forstander jo nødvendigvis sidde med ved bordet. Da Kenneth Retslov efter mødet som den første gik ud ad døren, stod en større forsamling af medarbejderne med armene i vejret og råbte ”Tillykke”. Reaktionen udeblev ikke. Kenneth Retslov var både overrasket, glad og mundlam. Eller rettere næsten mundlam. For der er mange ord og meget energi i den lokale forstander, som ved årsskiftet har stået 10 år i spidsen for Idrætshøjskolen Bosei i udkanten af Præstø, der hviler på et japansk fundament.