Uge 5 er den uge, hvor Rådet for Sikker Trafik sætter fokus på det store arbejde, skolepatruljerne lander over udfører. Skolepatruljerne gør et meget vigtigt stykke arbejde, når de hver morgen sørger for at hjælpe de andre elever sikkert over skolevej. De gør det frivilligt og uanset vejret, som kan være både vådt og surt.