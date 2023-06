Finpudser boldtricks med ekstra træning i ferien

Ørslev: I sidste uge deltog 190 børn i alderen 7-14 år i en fodboldskole i Ørslev GIF.

Her fik de mulighed for at træne specielle tekniker og i det hele taget få leget en hel masse med en bold.

En af dem, der havde ansvaret for at træne børnene var 15-årige Alexander Jensen.

Han fodboldtræner selv seks dage om ugen udover styrketræning og har de seneste ti år gået på fodboldskolen i Ørslev. Nu er han for gammel, og derfor var det oplagt at prøve kræfter med trænergerningen – både for ham selv og for klubben.

Alexander Jensen på 15 år har deltaget i ørslevs fodboldskole de seneste ti år. I år er han træner for første gang. Foto: Mille Holst Foto: Mille Holst

– Det er nu, de unge skal lære at være gode frivillige, så de senere kan stå på egne ben, fortæller Michael Huge, der er fodboldskoleleder. Han lægger ikke skjul på, at der er stor forskel på et være deltager på fodboldskolen og på at være træner.

– Det stiller helt anderledes store krav til de unge trænere. De skal ikke bare koncentrere sig om dem selv men om andre, siger han og Alexander er enig.

– Til tider kan det være hårdt. De (børnene på fodboldskolen, red.) bliver trætte sidst på dagen og især sidst på ugen. Heldigvis er de gamle lidt mere pædagogiske end os unge, siger han og fortæller,at han selv primært tager sig af at vise børnene nogle tricks og teknikker.

– Når man bruger så meget tid her, er der tid til at træne detaljer; det kan være svært i det daglige, forklarer Michael Huge.

Fodboldskoleleder Michael Huge sammen med nogle af fodboldskolens yngste deltagere. Foto: Mille Holst Foto: Mille Holst

Sammenhold og træning

Fodboldskolen i Ørslev er bare vokset og vokset over årene, og også flere og flere piger deltager. I år har der været så stor interesse for skolen, at man har været nødt til at afvise deltagere.

Efterhånden giver fodboldskolen også et lille overskud til klubkassen, men det er nyt, og den egentlige grund til at holde skolen er at give sammenhold på tværs af klubbens årgange.

– De sidste år har vi haft fokus på også at have pauseaktiviteter, fortæller Michael Huge. Det betyder, at når børnene har spist deres madpakke, frugt eller andet, så kan de lege med fodbolden. De kan forsøge at skyde bolden op i en kurv, de kan spille fodtennis og meget andet.

De fleste børn, der deltager er vant til at spille fodbold i det daglige, men ifølge Michael Huge kommer der hvert år også enkelte, der aldrig har rørt en bold før. De har det dog ofte lidt hårdt:

– Man kan ikke holde til at træne seks timer med fodbold hver dag, hvis ikke man er vant til det, siger han.