Politiet foretog fredag en fartrazzia på landevejen mellem Vordingborg og Kalvehave. Om eftermiddagen blitzede man på Gl. Vordingborgvej i Langebæk, hvor man må køre 50 km/t. 20 ud af 524 kontrollerede bilister røg i fælden og kan nu se frem til en bøde. Om aftenen fra klokken 19-22 målte politiet hastigheden på Vordingborgvej i Stensved by. Det kom til at koste 37 ud af 193 kontrollerede bilister dyrt. Ud over bødestraf fik fire af dem et klip i kørekortet.