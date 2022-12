Del via email

Bilisterne på den trafikerede Næstvedvej i Vordingborg har tendens til at køre mere end de tilladte 60 km/t. Det ved færdselspolitiet godt, og derfor sender de ofte fotovognen ud, som for eksempel i onsdags. Her røg 70 fartbilister i fælden, hvoraf den hurtigste blev målt til 93 km/t. I alt blev der givet seks klip.