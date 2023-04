Søndag 30. april klokken 14.30–16.30 slår spillestedet By Harry dørene op for et musikalsk foredrag med musikeren Bjarne Pilegaard, der vil fortælle om sit liv med musikken gennem de seneste 60 år. Fra han som 6-årig cyklede til spil hos Fru Astrup Jørgensen, og efterfølgende spillede til fester “i selskab” med træskovalsen, og frem til de bonede gulve, hvor han spillede for selveste dronningen.

