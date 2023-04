Debat: Vordingborg sætter standarden for flere unge faglærte

Jeg er glad for, at antallet af unge, der søger mod erhvervsuddannelserne, er steget i Vordingborg. Vordingborg og hele Sydsjælland har tradition for at uddanne dygtige faglærte. Den stærke tradition skal vi være stolte af og bygge videre på.

Nye tal fra Børne- og undervisningsministeriet viser, at 22,7 procent af eleverne i grundskolen i Vordingborg har søgt ind på en erhvervsuddannelse efter sommeren 2023. Modsat andre steder i landet har vi i Sydsjælland og Vordingborg held med at få flere unge til at vælge en faglært fremtid.

Det er helt afgørende, for faglærte spiller en nøglerolle i vores velfærdssamfund og erhvervsliv, og deres kompetencer er i den grad efterspurgte. Vi står over for store udfordringer, der kalder på flere faglærte. I de kommende år bliver der brug for endnu flere dygtige håndværkere, der kan få os i mål med den grønne omstilling. Samtidig bliver der flere ældre, som har brug for pleje og omsorg fra uddannede social- og sundhedsassistenter.

Derfor er det også foruroligende, at der generelt er færre unge, der søger mod erhvervsuddannelserne. På landsplan er det blot 19,4 procent af eleverne i grundskolen, som har søgt mod en erhvervsuddannelse. Det er et fald i søgningen på seks procent sammenlignet med sidste år.

Det går altså den gale vej mange steder. Særligt foruroligende er det, at den faldende søgning især ses indenfor ”omsorg og sundhed” samt ”teknologi og byggeri”. Det er en tikkende bombe under vores velfærd og den grønne omstilling.

Hvis flere skal lykkes med det, som vi lykkes med på Sydsjælland, så kræver det et løft af erhvervsuddannelserne og fokus på de praktiske fag i folkeskole. Derfor har SVM-regeringen sat sig i spidsen for at gennemføre en omfattende reform af hele vores uddannelsessystem, som skal gøre vores samfund forberedt på fremtiden.

Kasper Roug (S)

Medlem af Folketinget

Landdistriktsordfører

Veteran-ordfører