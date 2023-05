Af besparelseshensyn smækker Vordingborg Kommune kassen i for tilskud til foreninger resten af året. Når man ser på eksempelvis Foreningen Vordingborg Festuge, så er det mere end forståeligt.

I 2022 fik Festugen et kommunalt tilskud på 520.000 kroner. Det viste sig imidlertid, at der slet ikke var brug for så stort et tilskud, idet der af tilskuddet, når alt var betalt, var et restbeløb på 295.273,86 kroner.

Kommunen krævede ikke disse skatteyderbetalte penge retur, hvad der ville have været naturligt og logisk. I stedet kunne Festuge-foreningen med pengene nu optræde som den barmhjertige samaritan. Diverse foreninger i kommunen kunne ansøge Festuge-foreningen om et tilskud. Det gjorde 31 foreninger brug af.

Selv om de forskellige foreninger selvfølgelig har været glade for håndsrækningen, så er det ganske uforståeligt, at kommunen tillader en sådan ordning, hvor foreninger skal ansøge en anden forening om at få del i et kommunalt tilskud. Der er vist brug for at stramme op i den kommunale administration og beslutningsproces.

Per Villum Petersen

Skolegade 25

Stege