Debat: Den er helt gal med økonomien

Michael Seiding Larsen (V), Wesselvej 26, 4760 Vordingborg og Karina Fromberg (V), Præstegårdsvej 12, 4720 Præstø

Som kommunalbestyrelsesmedlemmer i Vordingborg Kommune er vi bekymrede over kommunens økonomi. På en tillægsdagsorden til Økonomiudvalgsmødet tidligere på måneden var der en anbefaling om at indføre ansættelses- og indkøbsstop. Årsagen er, at der – som tingene ser ud lige nu – skal findes ca. 49 mio. kr. for at 2023-budgettet hænger sammen.

Tiltaget viser, at der helt grundlæggende mangler politisk styring, lederskab og overblik fra borgmesterens side. Når man sidder for bordenden, har man værktøjer der gør, at udfordringer kan tages i opløbet, altså rettidigt omhu.

Her små 5 måneder inde i 2023 estimerer administrationen, at der kommer til at mangle 49 mio. kr. Man spørger sig selv, om budgettet indgået efteråret 2022 var realistisk, eller om det ikke afspejlede, hvor økonomien var på vej hen? I Venstres optik er det useriøst at indgå budget i oktober 2022 for så i november 2022 at varsle, at der mangler penge – 20 mio. kr. – i budget 2023, og nu kommer ca. 29 mio. kr. oveni, så det samlet er 49 mio kr., der mangler. Det skal samtidig bemærkes, at det nuværende budget er 2-årigt, og forventningen er, at der vil være ubalance mellem budget og regnskab i 2023 – den forventning ser ud til at blive opfyldt til fulde!

Regnestykket ser således ud: Besparelser aftalt oktober 2022 = 30 mio. kr. Ekstra besparelser på 20 mio. kr. opstået november 2022, derfor er handlekatalog iværksat. Og nu i april 2023 lyder meldingen på ca 49 mio. kr. i underskud (inkl de 20 mio fra tidligere, så pt ekstra 29 mio). Og vi er ikke halvvejs igennem 2023 endnu. Det er skræmmende læsning.

31. december 2017 afleverede Venstre en kommune med en god og stabil økonomi. Det har flertallet klattet væk. Vi ser ind i en fremtid, hvor kommunen risikerer at blive sat under administration af Indenrigsministeriet. Det er i sig selv en ”fallit-erklæring”. Borgerne i kommunen skal indstille sig på forringelser i service og udvikling de næste mange år.

Vi erkender, at verden har ændret sig siden december 2017. Og mange ekstraomkostninger er blevet pålagt kommunen, men det gør altså ikke hele udfaldet.

Faktum er, at økonomien er kørt af sporet. Ansvaret er politisk, og det ligger hos den siddende borgmester.