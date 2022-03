Butikstyv stjal 8 flasker vodka

Der var klirrende tyvekoster, da en 32-årig mand fra Løgumkloster i weekenden blev tilbageholdt af en butiksdetektiv i en dagligvarebutik på Prins Jørgens Alle i Vordingborg. Det viste sig nemlig, at manden havde forsøgt at stjæle intet mindre end otte flasker vodka. Politiet blev tilkaldt og sigtede manden for butikstyveri. Det blev også til en sigtelse, da en en politipatrulje sidst på eftermiddagen søndag kom forbi en bålhytte på Chr. Richardtsvej i Vordingborg. Her så de en flok unge mennesker, hvoraf den af dem sad og røg en joint. Han blev derfor sigtet efter lov om euforiserende stoffer. Der var tale om en 17-årig ung mand fra Stubbekøbing.