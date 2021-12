Brian Bressendorff knokler på Borgen: Børnene savner mig

København/Vordingborg: Man mærker hurtigt, at Brian har fået nyt arbejde, For at slippe ind til ham på arbejdspladsen skal man igennem et sikkerhedssystem som i lufthavnen. Christiansborg er noget for sig, og siden oktober har kandidaten fra Sjællands Storkreds forsøgt at finde sig til rette. Hvordan går det?