Borgmester presser på: Vil have nærhospital til lokalområde

Der er fornuftige takter i den sundhedsaftale, som regeringen med aftalepartier præsenterede fredag men også fortsat ubesvarede spørgsmål i forhold til rekruttering. Det mener borgmester Mikael Smed (S). En af de positive takter i aftalen handler om etableringen af 25 nærhospitaler, hvis placering endnu ikke er fastlagt. Det får nu Mikael Smed til at advokere for, at et af dem bør ligge i Vordingborg Kommune.