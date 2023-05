Børn anmelder for børn

Børn er eksperter på børn, så hvad sker der, hvis børnene får frie tøjler på landets biblioteker, når formidlingen af litteratur skal fortælles? Det får de nu chancen for at vise med den landsdækkende kampagne ”Hvilken verden vil du gå på opdagelse i?”. Alle børn i alderen 9-12 år har mulighed for at deltage i maj, når de besøger deres lokale bibliotek eller klikker sig ind på bibliotekernes digitale tilbud eReolen Go. Her kan børnene komme med anbefalinger og vælge de historier, der skal fremhæves i både det digitale og det fysiske bibliotek.