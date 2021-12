Bøderegn – fælden kan klappe ved Jem & Fix

13 bøder på mindre end en time! Det var resultatet, da et par politibetjente tirsdag eftermiddag tjekkede bilister i den lille passage mellem Jem & Fix og Jysk i Vordingborg. Her står et rødt indkørsel forbudt-skilt, som i alt 13 bilister enten ikke så, eller som de bevidst ignorerede i tidsrummet 13.39-14.45. Synderne har alle fået en bøde på 2500 kroner og et klip i kørekortet. Det oplyser vicepolitiinspektør Kenneth Lund Jensen fra Sydsjælland & Lolland-Falsters Politi.