Blitzet med 85 km/t i byzone

Det var ikke mange, der gik i fælden, da fotovognen onsdag morgen stod på Marienbergvej i Vordingborg. Fra klokken 8-10 kørte kun to ud af 213 kontrollerede biister mere end de tilladte 50 km/t. Ganske vist over en længere periode på fire timer var der flere, der senere på dagen blev blitzet på Færgegårdsvej (50 km/t) j i Vordingborg. 13 ud af 415 kontrollerede bilister kørte for stærkt. Den hurtigste blev målt til 85 km/t. Det koster en betinget frakendelse af kørekortet. I alt blev der givet to klip.