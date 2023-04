Stjal whiskey

Stjal whisky

Torsdag eftermiddag 20. april var to personer – en mand og en kvinde – på indkøb i et supermarked i Stensved, men personalet bemærkede, at manden stoppede en flaske whisky ind under jakken, og da de gik gennem kassen, betalte han ikke for flasken. De blev standset uden for forretningen, hvor manden stak af – efter at have afleveret whiskyen. Kvinden – en 25-årig udenlandsk kvinde – blev anholdt klokken 14.50 og sigtet for butikstyveri. Hun blev afhørt på politistationen i Vordingborg og løsladt igen klokken 19.05. Manden blev lidt senere genkendt af en anden politipatrulje, da han gik på vejen uden for Stensved. Her blev han anholdt klokken 17 og sigtet i sagen. Han blev afhørt og løsladt igen klokken 19.05. Begge de sigtede står nu til en bøde på 500 kroner hver.