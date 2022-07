Mette Harder, afgående formand for skolebestyrelsen på Egholmskolen, skriver i Folkebladet om sin følelse af manglende indflydelse gennem 8 år i skolebestyrelsen. Jeg bliver naturligvis ked af at høre, at Mette Harder har den oplevelse. For selvom det er svært at gøre alle 16-17 forældre i skolebestyrelserne tilfredse, så håber man altid – og gør sit bedste for – at alle skal føle sig hørt og værdsat.