Lyt mere til forældrene

Kære Kommunalbestyrelse, forvaltning og skoleledelse. Jeg skriver til jer i håbet om, at det fremtidige samarbejde med bestyrelsen på Egholmskolen kan blive bedre. Min erfaring, fra de seneste otte års arbejde i skolebestyrelsen på Egholmskolen er, at manglen på forældreinddragelse og manglen på interesse fra Kommunalbestyrelse og forvaltningens side er ødelæggende for forsøg på forandring på Egholmskolen. Det blev på ærgerlig vis eksemplificeret, da borgmester Henrik Rasmussen, på det seneste møde med brugerbestyrelser (herunder skolebestyrelser) udtalte ”I sidder her i aften, enten fordi I får penge for det, eller fordi I må have et meget kedeligt privatliv”.