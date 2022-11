Ukrainske flygtninge kommer oftere i job i Vallensbæk

En ny opgørelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at det er lykkedes at få langt flertallet af de ukrainske flygtninge i Vallensbæk Kommune i job. Faktisk er hele 8 ud af 10 af de ukrainske flygtninge, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, i arbejde. Til sammenligning gælder det 5 ud af 10 ukrainere på landsplan.