Den 12. december bliver en tur i det lokale plantecenter særligt sjov for børnene, når klovnen Gulio laver nissesjov og spas i Plantorama i Vallensbæk. Han plejer at slå sine folder i Cirkus Mascot, men denne søndag står han klar til at glæde børn med giraffer, puddelhunde og andre sjove ballondyr.