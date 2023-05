Indiens Modi på møde med Zelenskyj: Jeg forstår din smerte

Foto: Ukrainian Presidential Press Ser/Reuters

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, er lørdag ankommet til Hiroshima i Japan, hvor han skal deltage i G7-topmødet.

Det skriver nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Selv bekræfter Zelenskyj besøget på Twitter.

– Japan. G7. Vigtige møder med Ukraines partnere og venner. Sikkerhed og styrket samarbejde til fordel for vores sejr. Vi vil komme tættere på freden i dag, skriver Zelenskyj.

Zelenskyj ankom med et fransk regeringsfly.

Lørdag bruger han på bilaterale møder med andre regeringschefer. Han har mødtes med Storbritanniens premierminister, Rishi Sunak, og Italiens premierminister, Giorgia Meloni.

Derudover har Ukraines præsident holdt møde med Narendra Modi, der er premierminister i Indien, skriver AFP.

Mens der ikke er tvivl om, at både briterne og italienerne er på Ukraines side i landets krig mod Rusland, har Modi og hans regering været langt mindre tydelige omkring, hvor Indien står i konflikten.

Indien har foreløbig afholdt sig fra at kritisere Ruslands invasion af Ukraine. Dog understreger Modi lørdag, at Indien har sympati for Ukraine.

– Jeg forstår din smerte såvel som de ukrainske borgeres smerte.

– Jeg kan forsikre dig om, at Indien og jeg personligt vil gøre alt, hvad vi kan, for at løse dette, sagde Modi til Zelenskyj, da de to mødtes.

Zelenskyj kommer direkte fra et besøg i Saudi-Arabien. Her deltog han fredag i Den Arabiske Ligas topmøde.

Den ukrainske præsidents deltagelse i G7-topmødet finder sted, umiddelbart efter at USA har annonceret, at landet er parat til at godkende, at andre lande eksporterer F-16-fly til Ukraine.

F-16-flyene produceres af Lockheed Martin i USA. De kan ikke sælges videre eller doneres til tredjelande uden USA's accept.

Det var ventet, at Zelenskyj ville deltage i G7-topmødet. Tidligere har det dog forlydt, at han først ville deltage søndag. Det skyldes formentlig, at lørdag er reserveret til bilaterale møder.

Topmødet varer tre dage og slutter søndag.

På G7-topmødet deltager repræsentanter for syv af verdens førende industrilande samt EU. De syv lande, der er med i G7-samarbejdet, er USA, Canada, Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Italien og Japan.

Et af de emner, der dominerer mødet, er Kina og behovet for, at G7-landene har "konstruktive og stabile" forbindelser til Kina.

Men det er dog Zelenskyjs ankomst og Ruslands krig i Ukraine, der fylder mest på topmødet lørdag.

Blandt andet har G7-landene opfordret Rusland og Ukraine til at forlænge kornaftalen, der sikrer eksport af korn fra udvalgte havne i Ukraine via Sortehavet, så længe det er nødvendigt.

/ritzau/