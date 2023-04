Washington Post: Egypten ville give russerne raketter

Egypten skal i al hemmelighed have planlagt at producere 40.000 raketter til Rusland, ifølge lækkede dokumenter den amerikanske avis Washington Post har fået adgang til.

Den egyptiske præsident, Abdel Fatah El-Sisi, er en af USA's nærmeste allierede i Mellemøsten, og egypterne er en stor modtager af amerikansk bistand.

Ifølge lækkede amerikanske efterretningsdokumenter skal den egyptiske leder have givet sine underordnede ordre til at producere op til 40.000 raketter, som hemmeligt skulle bringes til Rusland.

Dokumentet om de egyptiske raketter til russerne er dateret 17. februar og gengiver angiveligt samtaler mellom Sisi og højtstående egyptiske officerer.

Det fremgår også, at egypterne skal have drøftet planer om at forsyne russerne med ammunition og krudt.

Præsidenten skal ifølge referatet have givet instrukser om, at samtalerne skulle forblive hemmelige "for at undgå problemer med Vesten.

Referatet er blandt en lang række hemmelige dokumenter fra det amerikanske efterretnings-, sikkerheds- og forsvarsapparatet, som er blevet offentliggjort på internettet.

De amerikanske efterretningstjenester arbejder på højtryk for at dæmpe følgerne af skandalen omkring de lækkede hemmelige dokumenter.

Både Pentagon og det amerikanske justitsministerium har iværksat efterforskninger af sagen

Ifølge CNN har lækagen tvunget Ukraine til at ændre flere militære planer om en længe forberedt modoffensiv mod de russiske invasionsstyrker.

CNN citerer en kilde tæt på præsident Volodymyr Zelenskyj for oplysningerne.

Ukrainske embedsmænd sagde fredag, at nogle af de lækkede dokumenter indeholder fiktive informationer og virker som russisk desinformation.

/ritzau/