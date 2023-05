Wagner-chef sætter dato på exit fra Bakhmut

Del via email

Wagner-gruppen, der består af lejesoldater, trækker sine styrker ud af byen Bakhmut i det østlige Ukraine 10. maj.

Det siger Wagner-gruppens leder og grundlægger, Jevgenij Prigozjin, i en udtalelse fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Wagner-gruppen kæmper på Ruslands side i krigen i Ukraine.

Prigozjin forklarer i udtalelsen, at Wagner-gruppen vil lade soldater fra den russiske hær overtage dens stillinger i Bakhmut.

Derefter vil Wagner-gruppen trække sig tilbage fra fronten "for at slikke vores sår", siger gruppens leder.

– Jeg trækker Wagner-enhederne ud af Bakhmut, for i manglen på ammunition er de dømt til en meningsløs død, siger Prigozjin ifølge Reuters.

Gruppens leder har flere gange kritiseret det russiske styre for ikke at bakke tilstrækkeligt op om gruppens militære indsats.

Blandt andet har Prigozjin klaget over netop mangel på ammunition.

Bakhmut har siden sidste sommer været centrum for voldsomme kampe mellem ukrainske og russiske soldater.

Her har soldaterne i Wagner-gruppen spillet en helt central rolle.

Det er ifølge Reuters usikkert, om Wagner-lederens udmelding kan tages for pålydende. Og om hans styrker faktisk bliver trukket ud af Bakhmut 10. maj.

Han har således tidligere trukket udmeldinger i forbindelse med krigen i Ukraine tilbage.

For eksempel trak han i slutningen af april en trussel tilbage om, at Wagner-gruppen ville indstille sine artilleribeskydninger af de ukrainske soldater i Bakhmut. Han påstod efterfølgende, at det var en "joke".

Meldingen om Wagner-styrkernes exit fra Bakhmut kommer, få dage efter at Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu, lovede at skrue op for den russiske våbenproduktion.

Det skulle netop ske for blandt andet at kunne forsyne Wagner-soldaterne med yderligere ammunition.

– De russiske militære styrker, som udfører den særlige militære operation, er afhængige af rettidig genopfyldning af deres våbenlagre, militære udstyr og midler til ødelæggelse, sagde Sjojgu tirsdag på russisk stats-tv.

/ritzau/