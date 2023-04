Tyrkisk politi anholder 110: Mistænkes for terrorstøtte

Politiet i Tyrkiet har i en stor aktion anholdt 110 personer, der mistænkes for at være involveret i terroraktiviteter.

Kilderne beskriver det som en "anti-terroroperation".

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det statslige, tyrkiske medie TRT oplyser, at de anholdte er mistænkt for at hverve nye medlemmer til det kurdiske arbejderparti PKK og for at støtte partiet økonomisk.

PKK er ifølge tyrkisk lov en terrororganisation.

Også EU såvel som USA har PKK på deres terrorlister.

Det kurdiske arbejderparti har i årtier ført en væbnet kamp, for at det kurdiske mindretal i Tyrkiet skal have større grad af selvstændighed.

Anholdelserne er foretaget i 21 tyrkiske provinser. Herunder Diyarbakir i den østlige del af landet. Størstedelen af indbyggerne i Diyarbakir er kurdere.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har anklagemyndigheden i Tyrkiet udstedt arrestordrer på 216 personer.

Politiaktionen finder sted få uger før det forestående præsidentvalg i Tyrkiet. 14. maj skal tyrkerne stemme om, hvem der skal lede landet.

Det største prokurdiske parti, Folkets Demokratiske Parti, meddelte i marts, at det ikke stiller med en præsidentkandidat. I stedet støtter partiet Kemal Kiliçdaroglu fra Det Republikanske Folkeparti.

Han udfordrer Tyrkiets mangeårige politiske leder Recep Tayyip Erdogan.

Organisationen Human Rights Watch oplyser, at muligheden for at få indblik i politiets arbejde i forbindelse med aktionen er begrænset.

Direktøren for organisationens afdeling i Europa og Centralasien, Emma Sinclair-Webb, ser politiaktionen som politisk motiveret.

På Twitter skriver hun ifølge Reuters, at aktionen "tydeligvis er udtryk for magtmisbrug og skræmmetaktik forud for valget".

PKK's væbnede kamp mod den tyrkiske stat begyndte formelt i 1984.

40.000 mennesker har mistet livet i forbindelse med konflikten.

PKK ønskede oprindeligt, at Kurdistan skulle være en selvstændig stat. Siden 1990'erne har partiet dog arbejdet for, at kurdere opnår større selvstændighed inden for den tyrkiske stat.

Regionen Kurdistan dækker et større område, der strækker sig over det østlige Tyrkiet, nordlige Syrien, nordlige Irak og vestlige Iran.

