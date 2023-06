Polen anholder russisk ishockeyspiller for spionage

En russisk ishockeyspiller er blevet anholdt i Polen.

Han er anklaget for at udføre spionage for Rusland. Det oplyser anklagere fredag.

Ifølge anklagerne er ishockeyspilleren den 14. person i et spionagenetværk, der er blevet anholdt.

Ishockeyspilleren er på kontrakt hos et hold i den bedste polske ishockeyrække. Hverken spillerens navn eller klub er offentliggjort.

Han har ifølge anklagerne været i Polen siden oktober 2021.

Han er blevet anholdt i Schlesien i det sydlige Polen.

Polen spiller en vigtig rolle i forhold til at få leveret vestligt militærudstyr til Ukraine.

Myndigheder i Polen siger, at landet under krigen er blevet et stort mål for russiske spioner, og anklager Rusland for at forsøge at destabilisere landet.

Den polske justitsminister, Zbigniew Ziobro, udtrykker på Twitter begejstring over anholdelsen af ishockeyspilleren.

– De russiske spioner falder en efter en! Endnu en succes for vores efterforskere. En spion, som var under dække som atlet, er blevet fanget, skriver han.

Russeren skal ifølge anklagerne blandt andet have identificeret kritisk infrastruktur mod betaling som del af spionagen. Han risikerer op mod ti års fængsel.

Rusland er utilfreds med anholdelsen af den russiske ishockeyspiller og kræver en uddybende forklaring fra Polen.

Det siger Marija Zakharova, talskvinde for det russiske udenrigsministerium, ifølge russiske nyhedsbureauer.

I marts lød det fra Polen, at man havde opbrudt et netværk for russisk spionage i landet. Dengang blev ni anholdt for angiveligt at forberede sabotage og for at monitorere togruter til Ukraine.

/ritzau/Reuters