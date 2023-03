Paven: Flere end Rusland giver næring til Ukrainekrigen

Det er ikke udelukkende Rusland, der giver næring til krigen i Ukraine.

Sådan lyder det fra pave Frans i udklip fra et interview offentliggjort fredag med den italiensk-schweiziske tv-kanal RSI ifølge Reuters.

Ifølge paven er konflikten drevet af "imperialistiske interesser, ikke kun fra det russiske imperium, men også fra imperier andetsteds".

I interviewet indikerer han også, at han er klar til at tale med den russiske præsident, Vladimir Putin, og opfordre ham til fred.

Det fulde interview, som er givet i anledning af hans tiårs jubilæum 13. marts, bliver ifølge Reuters offentliggjort søndag.

Paven har tidligere vakt opsigt med udtalelser om krigen, han har givet til det amerikanske, katolske månedsmagasin America.

I det interview blev han spurgt om sin tilsyneladende tøven med at kritisere "Rusland for dets aggression imod Ukraine".

– Generelt er de ondeste måske dem, der er russere, men ikke af den russiske tradition, herunder tjetjenere og burjatere og så videre. Men det er da bestemt den russiske stat, der har invaderet, sagde han dengang.

Tjetjenske soldater kommer fra den russiske republik Tjetjenien. De er muslimer.

Burjater er etniske mongoler fra det sydøstlige Sibirien i republikken Burjatien. De er ifølge BBC overvejende buddhister eller tror på shamaner.

Den 86-årige pave siger yderligere i det nye interview med RSI, at han er klar til at abdicere, hvis han bliver for træt til at fortsætte på posten.

Men en paves abdicering burde ifølge pave Frans kun ske ved exceptionelle omstændigheder.

Hans forgænger, pave Benedikt 16., var ifølge Reuters den første i omtrent 600 år, der abdicerede.

Om hvad, der kunne få pave Frans til selv at abdicere, siger han:

– En træthed, der gør, at man ikke længere kan se tingene klart. En mangel på overskuelighed eller evne til at vurdere situationer.

/ritzau/