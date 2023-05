Nyt register skal dokumentere Ruslands ødelæggelser

Europarådet har besluttet at oprette et register over Ruslands krigsskader i Ukraine. Dermed tager man nu et konkret skridt hen mod at kunne få Rusland til at betale for sønderbombede skoler, boligblokke og infrastruktur.

I alt 43 medlemslande har oplyst, at de vil underskrive erklæringen. Det oplyser Europarådet i en pressemeddelelse.

Blandt underskriverne er statsminister Mette Frederiksen (S), der ser registret som et vigtigt skridt i retning af retfærdighed for Ukraine.

– Putin og Rusland skal holdes ansvarlige for deres krigsforbrydelser i Ukraine, fastslog Mette Frederiksen forud for mødet.

Erklæringen blev underskrevet i Islands hovedstad, Reykjavik, da Island i øjeblikket har formandskabet for Europarådet. Islands statsminister, Katrín Jakobsdóttir, understreger, at støtten til Ukraine har været central for det islandske formandskab.

– Vi har arbejdet hårdt for at sikre, at resultatet af Reykjavik-topmødet tager hensyn til behovet for omfattende ansvarlighed for Ruslands aggression mod Ukraine, siger Katrín Jakobsdóttir.

Registeret får hjemsted i Haag i Holland med et satellitkontor i Ukraine. Det oprettes i første omgang for en periode på tre år og skal tjene som en fortegnelse over beviser og oplysninger om skader, tab eller personskade, der er forårsaget af den russiske aggression mod Ukraine.

Det skal bane vejen for en fremtidig international erstatningsmekanisme for ofrene for den russiske aggression.

Ukraines premierminister, Denys Sjmyhal, opfordrer lande i andre dele af verden til at tilslutte sig registret.

– Det hårde arbejde begynder nu. Vi skal sikre, at registret snart bliver operationelt, så ofrene for den russiske aggression kan indgive deres krav, siger Denys Sjmyhal.

Hvordan registret konkret skal fungere ventes at blive afklaret på et møde efter sommerferien. Men tanken er, at Ukrainske myndigheder og ukrainske borgere skal have mulighed for at indsende dokumentation for skader.

Ifølge Shmyhal er registret "kun det første skridt" i arbejdet på at sikre "fuld erstatning" fra Rusland til Ukraine "i overensstemmelse med folkeretten".

Europarådet har dog ikke taget stilling til, om erstatningen kan tages fra Ruslands indefrosne midler. Det spørgsmål skal først afklares på et senere tidspunkt.

/ritzau/