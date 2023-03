Norge indleder sag om muligt Satudarah-forbud i denne uge

Norge tager i denne uge hul på en sag, der potentielt kan ende med et forbud mod rockergruppen Satudarah.

Det skriver Ekstra Bladet og det norske medie NRK.

Sagen er den første af sin slags i Norge. Her blev der i 2021 lavet ny lovgivning, der åbner for at forbyde kriminelle bander.

Der er sat tre dage af til sagen, som begynder i Oslo onsdag 29. marts.

Den norske statsadvokat Ingelin Hauge skal stå for at føre sagen mod Satudarah.

– For at det skal være strafbart at være med i en kriminel bande, skal grupperingen være forbudt. Det er domstolen, som har myndighed til at beslutte et forbud.

– Vi mener, at Satudarah er en kriminel bande, som med hensyn til struktur, frygtkapital og voldshistorik kan blive ramt af de nye bestemmelser i retsplejeloven, sagde hun i januar til NRK.

I Danmark, hvor Satudarah også er til stede, besluttede Højesteret i 2021 at forbyde den kriminelle bande Loyal to Familia. Det skete blandt andet med henvisning til en lang række volds- og drabssager.

Norsk politi har tidligere fortalt, at man mener, at Satudarahs hovedformål er at bedrive kriminalitet.

– Det drejer sig om narkokriminalitet, voldskriminalitet, afpresning og kidnapning. Ting, som skaber frygt i samfundet, har Anders Rasch-Olsen, der er leder for særlige operationer hos Oslos politi, sagt til NRK.

Ekstra Bladet skriver, at den danske justitsminister, Peter Hummelgaard (S), er åben for flere sager om opløsning af rockergrupper i Danmark.

Det fremgår af et svar 21. marts til Mai Mercado, der er retsordfører for Det Konservative Folkeparti.

– Bekæmpelse af bandekriminalitet er en helt central prioritet for regeringen. Når det kommer til kampen mod de kriminelle grupperinger, skal vi bruge alle de redskaber, vi har til rådighed.

– Som justitsminister ser jeg derfor også positivt på at indlede yderligere sager om opløsning, hvis myndighederne vurderer, at der er grundlag herfor, lød det.

