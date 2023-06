Nato vil måske lette Ukraines vej til medlemskab

Nato-landene er måske parate til at fjerne nogle af hindringerne på Ukraines vej til et medlemskab af den militære alliance.

Det siger Tysklands forsvarsminister, Boris Pistorius, fredag.

– Der er stadig flere tegn på, at alle vil blive i stand til at enes om dette, siger Pistorius til journalister.

– Jeg ville være åben over for det, siger Pistorius ifølge Reuters.

Han var blevet bedt om et kommentere en rapport i den amerikanske avis The Washington Post om, at USA er åben over for at lade Ukraine undgå den normale kandidatproces for landes optagelse i Nato.

The Washington Post skrev torsdag, at USA ikke har fastlagt nogen tidsplan for en optagelse af Ukraine.

Avisen citerer en højtstående embedsmand i præsident Joe Bidens administration for, at USA ser positivt på forslaget, som er kommet fra Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg.

Med en forkortet optagelsesproces håber amerikanerne at få mindsket uenigheden mellem medlemslandene om Ukraines vej til en optagelse i den transatlantiske alliance, skriver The Washington Post.

/ritzau/Reuters