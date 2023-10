Mindst 39 er omkommet under orkan i Mexico

<p>Dødstallet fra den kraftige orkan Otis, som ramte Acapulco på Mexicos sydlige stillehavskyst tidligere på ugen, er steget til 39, oplyser myndighederne lørdag.Mange indbyggere kritiserer myndighederne for ikke at have sendt nok hjælp.Over 220.000 hjem og 80 procent af hotellerne i den store havneby med omkring 640.000 indbyggere, blev ramt af uvejret.Præsident Andres Manuel Lopez Obrador beskyldte lørdag sine politiske modstandere for at overdrive ulykkernes omfang forud for et præsidentvalg næste år.Orkanen ramte Acapulco med vindstød på 266 kilometer i timen. Den rev tage af huse, forretninger og hoteller og væltede biler og telefonpæle, mens vej- og flyforbindelser blev afbrudt.Det er en af de værste storme, der nogensinde har ramt den mexicanske stillehavskyst. Embedsmænd advarer om, at antallet af døde kan stige.Lufthavnen i turistbyen indstillede ifølge nyhedsbureauet dpa driften efter orkanen. Tusindvis af turister fanget i området.Lopez Obrador udsendte en 24 minutter lang video, hvori han via telefonforbindelser opdaterede om orkanen, mens han kritiserede oppositionen for at gøre forsøg på at udnytte situationen politiskDen 69-årige præsident beskylder medierne for at overdrive antallet af dødsofre.Efter orkanen har Acapulco været rystet af plyndringer og anden kriminalitet. Tusindvis af indbyggere har måttet kæmpe hårdt for at skaffe mad og vand.Nogle har måttet gå igennem mudder og murbrokker for at finde et sted med ly og mad. Mange steder kan veje og landingsbaner ikke længere benyttes.- Det sker sjældent, at en orkan udvikler sig så hurtigt og med en sådan styrke, som Otis der uventet hurtigt blev en kategori-5 orkan efter den såkaldte Saffir-Simpson-skala./ritzau/AFP</p>