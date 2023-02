Mange russiske kvinder tager til Argentina for at føde

De argentinske myndigheder har indledt en efterforskning for at få fastslået, hvorvidt der står et kriminelt netværk bag en bølge af "fødselsturisme" i det sydamerikanske land. Over 5000 gravide russiske kvinder er i de seneste måneder kommet til landet, fordi de ønsker et argentinsk pas til deres børn, skriver avisen La Nacion med henvisning til sikkerhedskilder.