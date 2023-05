Magtskifte kan være på trapperne i et af verdens yngste lande

Det tyder på, at en gammel bekendt kan vende tilbage til magten i den sydøstasiatiske østat Østtimor, der er et af verdens yngste lande.

Sådan ser det i hvert fald ud mandag, hvor de første resultater fra søndagens parlamentsvalg er begyndt at tikke ind.

Her har Østtimors største oppositionsparti, det socialdemokratiske Den Nationale Kongres for Timorisk Rekonstruktion (CNRT), fået 40 procent af stemmerne med cirka to tredjedele optalt.

Det oplyser nationale medier.

CNRT ledes af den 76-årige tidligere frihedskæmper Xanana Gusmao.

Han spillede en stor rolle under Østtimors uafhængighedskamp, der endte med, at østaten blev et selvstændigt land i 2002.

Han var også landets første præsident i perioden fra 2002 til 2007.

De foreløbige resultater fra søndagens valg viser, at det nuværende regeringsparti, venstrefløjspartiet Revolutionær Front for et Uafhængigt Østtimor (Freitlin), står til at få omkring 27 procent af stemmerne.

Freitlin danner i øjeblikket en koalitionsregering sammen med fire andre partier. Koalitionen støtter landets siddende premierminister, José Maria Vasconcelos, der på det lokale sprog kaldes Taur Matan Ruak.

Ud over CNRT og Freitlin har 15 partier deltaget i søndagens valg. Ingen af dem står umiddelbart til at få over ti procent af stemmerne.

Billeder fra valget viser blandt andet folk fremvise en pegefinger med lilla blæk. Blækket påføres for at indikere, at en person har stemt. Det bruges for at undgå valgsnyd – eksempelvis at folk stemmer mere end én gang.

Østtimor ligger mellem Indonesien og Australien og har omkring 1,3 millioner indbyggere. Der er cirka 890.000 registrerede vælgere.

Østtimor er Asiens yngste land og også et af de yngste på verdensplan.

Kun Sydsudan (uafhængigt i 2011), Kosovo (2008) og Serbien og Montenegro (begge i 2006) har fået deres selvstændighed efter Østtimor.

Kosovos status som selvstændigt land er omstridt – blandt andet anerkendes det ikke af Serbien. Landet anerkendes som uafhængigt af Danmark.

Søndagens valg i Østtimor er landets femte, siden det blev selvstændigt.

/ritzau/Reuters