Macron besøger Kina til april: Hjælp med at presse Rusland

Den franske præsident, Emmanuel Macron, skal besøge Kina til april.

Han vil med besøget opfordre Kina til at "hjælpe os med at lægge pres på Rusland" for at ende krigen i Ukraine.

Det siger han lørdag ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

Annonceringen af besøget kommer, dagen efter at Kina fredag opfordrede Rusland og Ukraine til at indgå i fredsforhandlinger.

Opfordringen kom som led i en større plan for, hvordan der ifølge Kina kan sættes punktum for krigen i Ukraine.

Der er dog en udbredt bekymring i Vesten om Kinas relativt tætte bånd til Rusland.

Og de umiddelbare reaktioner fra vestlige ledere viste heller ikke meget opbakning til Kinas projekt.

Heller ikke fra den franske præsident er der lørdag meget støtte til planen.

– Det faktum, at Kina engagerer sig i forsøget på at skabe fred, er en god ting, siger Emmanuel Macron ifølge AFP.

Han tilføjer, at fred kun er mulig, hvis "den russiske aggression bliver stoppet, soldater bliver trukket tilbage, og Ukraines territoriale suverænitet og dets folk bliver respekteret".

Ud over hjælp til at stoppe krigen i Ukraine efterspørger Emmanuel Macron også kinesernes hjælp til at sikre, at Rusland "aldrig bruger kemiske våben eller atomvåben".

Samtidig opfordrer Emmanuel Macron Kina til ikke at sende våben til Rusland.

Kina har ikke officielt taget afstand fra Ruslands invasion i Ukraine. Landet har heller ikke taget parti i krigen, men forsøger i stedet at være neutral.

Kinas handlingsplan for fred, der blev offentliggjort fredag, indeholder 12 punkter.

Den opfordrer til "en politisk løsning" på krigen, og at alle parter bør arbejde for, at Rusland og Ukraine hurtigst muligt begynder at tale med hinanden igen.

Samtidig giver Kina med planen udtryk for, at det kinesiske styre er imod brug af atomvåben såvel som trusler om brug af atomvåben.

Flere europæiske ledere samt den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, har flere gange rakt ud til Kina for at få styrets opbakning.

/ritzau/