Lynyrd Skynyrds sidste oprindelige medlem er død

Guitaristen Gary Rossington, som var det sidste overlevende oprindelige medlem af rockbandet Lynyrd Skynyrd, er død.

Han blev 71 år.

Rossington døde søndag, oplyser bandet på Facebook.

Han var med til at grundlægge gruppen, der bedst er kendt for sangene "Sweet Home Alabama" og "Free Bird".

I sidstnævnte stod Rossington for det kendte slideguitar-stykke, som var med til at gøre den næsten ti minutter lange sang til et stort hit.

– Det er med den største sympati og sorg, at vi må meddele, at vi mistede vores bror, ven, familiemedlem, sangskriver og guitarist Gary Rossington i dag, skriver bandet på Facebook.

– Gary er nu med sine Skynyrd-brødre og -familie i himlen og spiller flot, som han altid gør.

Bandet har ikke meddelt en dødsårsag.

Rossington har dog haft en del hjerteproblemer. I 2021 måtte han opereres, oplyste bandet på sociale medier dengang.

Rossington blev født i 1951 i delstaten Florida. I 1964 var han med til at grundlægge den første udgave af Lynyrd Skynyrd med blandt andre trommeslageren Bob Burns og bassisten Larry Junstrom.

Guitaristen overlevede flere brutale ulykker i løbet af 1970'erne, heriblandt en alvorlig bilulykke i 1976.

Derudover overlevede han også et flystyrt i 1977, hvor tre medlemmer af bandet døde.

Gruppen gik i opløsning, efter at forsanger Ronnie Van Zant, guitarist Steve Gaines og korsanger Cassie Gaines døde i styrtet.

Men det genopstod i 1987 med nye medlemmer, heriblandt Van Zants yngre bror, Johnny, som forsanger.

Rossington var det eneste oprindelige medlem, som stadig var en del af bandet, der fortsatte med at optræde og har en festivaldato i denne måned.

Politisk er bandet kendt for at være konservativt, og medlemmerne optrådte blandt andet på sidelinjen af det republikanske konvent i 2016.

/ritzau/AFP