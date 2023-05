Kinas første store passagerfly har gennemført jomfrurejse

Del via email

Kina tager kampen op mod de vestlige flyproducenter Airbus og Boeing.

Søndag gennemførte Kinas første egenproducerede passagerfly dets jomfrutur med 130 passagerer om bord.

De kinesiske myndigheder kalder det "en milepæl" i kinesisk luftfart.

Præsident Xi Jinping har hyldet projektet som en triumf for Kinas innovation. Jomfrurejsen søndag blev udråbt som udtryk for industriel kapacitet og en grund til at føle national stolthed.

– Efter generationer med hårde bestræbelser har vi omsider brudt Vestens monopol og ophævet ydmygelserne med "800 millioner skjorter for en Boeing", skriver Beijings Dagblad.

Avisen henviser til økonomiske reformer for 40 år siden, hvor Kina forinden overvejende producerede simple og billige produkter.

Flytypen C919 er udviklet og bygget af den statsejede kinesiske flyproducent Comac.

Udviklingen af flyet blev indledt i 2008. Tre år senere blev flyet sat i produktion.

Den første prøveflyvning fandt sted i 2017. Siden har Comac arbejdet på at få de hjemlige og de internationale godkendelser på plads.

China Eastern Airlines har foreløbig bestilt fem fly af typen. Luftfartsselskabet modtog det første fly i december.

Først søndag blev flytypen for første gang sat ind i den kommercielle trafik.

Jomfruturen fandt sted mellom Shanghai Hongqiao International Airport og Beijing. Flyet landede 40 minutter før tid.

– I fremtiden vil de allerfleste passagerer kunne vælge at flyve med store fly, som er produceret i Kina, hed det i en erklæring søndag på den store statslige tv-station CCTV.

De kinesiske myndigheder håber, at C919 vil kunne konkurrere med det europæiske Airbus og det amerikanske Boeing.

Det er Kinas håb, at det nye fly bliver en stærk konkurrent til de to selskabers modeller A320 og 737.

C919 har plads til 164 passagerer.

Selv om flyet er udviklet og bygget i Kina, består det i stor grad af vestlige dele. Motorerne og styringssystemerne kommer fra selskaber som GE, Safran og Honeywell International.

Flyet kan tilbagelægge omkring 5555 kilometer.

/ritzau/Reuters

/ritzau/