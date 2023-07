Kina, Rusland og Inden øger samarbejde på topmøde

Den kinesiske præsident, Xi Jinping, lovede tirsdag, at hans land vil arbejde sammen med medlemslandene af Shanghai Samarbejdsorganisationen (SCO) om at bekæmpe "protektionisme".

Det rapporterer statslige medier i Kina fra det virtuelle SCO-topmøde.

XI opfordrede i sit indlæg til, at Shanghai-alliancen, som blandt andet omfatter Rusland og Iran, styrker den regionale fred ved at styrke gensidig tillid og solidaritet.

I et indlæg på videokonferencen sagde præsident Vladimir Putin, at den russiske befolkning står mere samlet end nogensinde, efter at Wagner-gruppen rystede landet med et kortvarigt oprør.

– Den politiske ledelse i Rusland og hele samfundet har tydeligt udvist solidaritet og stor ansvarsfølelse for fædrelandets skæbne. Der blev dannet en forenet front mod forsøget på væbnet oprør, hed det i en tale fra Putin på SCO-topmødet ifølge det russiske nyhedsbureau Interfax.

Putin takkede de deltagende ledere – deriblandt Xi og Indiens premierminister, Narendra Modi.

SCO omfatter foruden Kina, Rusland og Indien også Pakistan samt flere af de tidligere sovjetledere i Centralasien.

Russiske medier noterer, at Putin hidtil er den eneste, som har nævnt Ukraine på mødet, hvor Iran er blevet optaget som nyt medlemsland.

/ritzau/AFP