Israel dræber palæstinensere mistænkt for tredobbelt drab

Israelske styrker har i en aktion torsdag dræbt to palæstinensere, der anklages for at have dræbt to britisk-israelske søstre og deres mor.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Aktionen fandt sted i Nablus på Vestbredden.

Også en tredje palæstinenser, der skal have hjulpet de to formodede gerningsmænd, blev dræbt i torsdagens aktion.

Det palæstinensiske sundhedsministerium bekræfter, at der har været tre dødsfald i forbindelse med en aktion i Nablus.

– To af martyrerne kan man næsten ikke genkende på grund af den voldsomme beskydning. Det gør det svært at identificere dem, lyder det fra det palæstinensiske sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den britisk-israelske kvinde Lucy Leah Dee og hendes to døtre, Maia og Rina, blev skudt og dræbt den 7. april i Jordandalen.

Den israelske efterretningstjeneste Shin Bet oplyser, at de tre mistænkte – og nu dræbte – palæstinensere tilhørte den militante, palæstinensiske gruppe Hamas. Det har Hamas ifølge Reuters bekræftet.

En journalist fra AFP fortæller, at der torsdag omkring klokken 07.00 lokal tid kunne høres skud nær den gamle bydel i Nablus.

Samtidig ankom adskillige militære kampvogne fra den israelske hær.

I en udtalelse beskriver Hamas torsdagens aktion som et "attentat" på "heltene fra modstandsbevægelsen i byen Nablus".

Ifølge AFP har 105 palæstinensere mistet livet i israelske aktioner i år.

I samme periode har 19 israelere, en ukrainer og en italiener mistet livet, viser en opgørelse, som AFP har foretaget på baggrund af officielle tal.

/ritzau/