FAKTA: Sådan er reglerne for søndagens valg i Tyrkiet

Når vælgerne i Tyrkiet søndag 14. maj går i stemmeboksen skal de både tage stilling til, hvem der skal være landets præsident de næste fem år, og hvilke partier der skal udgøre det tyrkiske parlament.

Her kan du blive klogere på reglerne for det tyrkiske valg:

* Tyrkiet holder som udgangspunkt valg hvert femte år. Seneste valg blev holdt 24. juni 2018, hvilket var et år tidligere end planlagt.

* Der afholdes præsident- og parlamentsvalg på samme tid.

* Man kan blive nomineret som præsidentkandidat af partier, der er en del af parlamentet eller ved seneste valg fik mindst fem procent af stemmerne.

* Alternativt kan man samle 100.000 underskrifter, der støtter et kandidatur.

* Hvis en kandidat ved valget får mindst 50 procent af stemmerne, er vedkommende valgt som præsident. Hvis det ikke er tilfældet, skal de to kandidater med den højeste stemmeandel mødes i en anden runde.

* En eventuel anden runde afholdes to uger senere. I år vil det sige, at en potentiel anden runde finder sted søndag den 28. maj.

* Ved parlamentsvalget skal partier have mindst syv procent af stemmerne – enten på egen hånd eller som del af en alliance – for at blive valgt ind.

* Parlamentsvalget er et såkaldt forholdstalsvalg. Det er et valgsystem, hvor der tilstræbes proportionalitet mellem stemmeandel og mandatandel.

* Der er 600 pladser i det tyrkiske parlament.

* Den nuværende præsident Recep Tayyip Erdogans parti, AKP, er i øjeblikket det klart største parti i parlamentet med 285 pladser.

Kilde: CNN.

/ritzau/