FAKTA: Det foreslår EU-Kommissionen i medicinalreform

EU-Kommissionen har onsdag præsenteret et udspil til en medicinalreform.

Reformen skal sikre, at europæerne får bedre adgang til medicin, og at risikoen for mangel på medicin mindskes.

Samtidig skal innovationen i lægemiddelindustrien styrkes, og godkendelsen af ny medicin skal gå hurtigere.

Her er de vigtigste dele i udspillet:

* Bedre adgang til medicin.

Medicinalvirksomheder skal i højere grad gives incitamenter til at gøre deres medicin tilgængelig i alle EU-lande.

Incitamentet gives blandt andet ved at forkorte standardlængden af patentbeskyttelse. Et firma kan så få forlænget perioden, hvis det sørger for, at medicinen kommer på markedet i alle 27 lande.

Det skal også være mere fordelagtigt for industrien at udvikle lægemidler til sygdomme, der i dag ikke findes behandling for.

* Hurtigere godkendelser.

Godkendelsesprocessen for lægemidler i EU skal gøres hurtigere og simplere.

Blandt andet vil Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) have 180 dage til at vurdere et præparat i stedet for de nuværende 210 dage.

Tiltaget skal styrke innovationen i industrien.

* Mindre risiko for medicinmangel.

Der skal stilles større krav til både nationale myndigheder og EMA, når det kommer til at overvåge mangel på medicin.

Det samme gør sig gældende for medicinalvirksomhederne. De skal blandt andet rapportere det tidligere, hvis der er ved at opstå mangel, eller hvis de planlægger at fjerne et produkt fra markedet.

Virksomhederne skal også lave planer for, hvordan de vil forhindre mangel i at opstå.

Der skal laves en EU-liste for særligt vigtig medicin. Her vil EU-Kommissionen kunne indføre yderligere krav. Det kan for eksempel være, at der skal oprettes lagre af medicinen.

Kilde: EU-Kommissionen.

/ritzau/