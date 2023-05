EU-Kommissionen vil sætte hårdere ind over for onlinepirater

Fodboldkampe og livekoncerter trækker masser af opmærksomhed. Ikke kun fra det betalende publikum, men også fra onlinepirater, som tjener penge på at streame begivenhederne.

Det ønsker EU-Kommissionen at stoppe. Torsdag har kommissionen vedtaget en række anbefalinger på området.

– En øget bekæmpelse af piratkopiering på nettet vil styrke konkurrenceevnen for EU's sportsindustri og kreative industrier, hedder det i udspillet.

Her peger EU-Kommissionen på, at piratstreaming kan medføre "betydelige indtægtstab" både for kunstnere, arrangører af live- og sportsbegivenheder og tv-stationer.

– Det underminerer levedygtigheden af de tjenester, de tilbyder, hedder det i udspillet.

Konkret lægger EU-Kommissionen op til, at udbydere af hostingtjenester hurtigt skal gribe. Eller sagt med andre ord: Piratstreamingen skal stoppes, inden fodboldkampen eller koncerten er slut.

EU-Kommissionen opfordrer desuden EU-landene til at indføre "blokeringspåbud". De skal være særligt udformet til livebegivenheder. Arrangører skal nu have mulighed for at anmode om påbud, hvor det ikke er muligt i dag.

EU-Kommissionen kommer samtidig med en henstilling til arrangørerne. De bør øge adgangen til lovlig streaming. Blandt andet ved at sætte prisen ned.

– Henstillingen styrker også samarbejdet mellem de relevante nationale myndigheder og mellem rettighedshavere og formidlere, hedder det i udmeldingen fra EU-Kommissionen.

Blandt andet skal myndighederne udveksle oplysninger om, hvad der virker over for onlinepiraterne. Samtidig skal samarbejdet om at stoppe piratstreaming på tværs af grænserne styrkes.

Det Europæiske Observationsorgan for krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder (EUIPO) skal nu overvåge, om henstillingen bliver omsat til virkelighed.

På baggrund af den overvågning vil EU-Kommissionen tage stilling til, om der er brug for lovændringer.

