Den energirelaterede CO2-udledning var rekordhøj i 2022

Energirelateret C02-udledning på verdensplan nåede et rekordhøjt niveau i 2022.

Det oplyser Det Internationale Energiagentur, IEA, torsdag.

Det skyldtes en stigning på 0,9 procent sidste år. Men det kunne have været meget værre.

Mere vind- og solenergi og flere elektriske køretøjer sørgede for at begrænse påvirkningen af et øget forbrug af kul og olie

Der er behov for at mindske udledningen fra især fossile brændstoffer betydeligt, hvis målene om at begrænse den globale temperaturstigning og forhindre voldsomme klimaforandringer, skal nås, siger forskere.

– Vi ser en stadig voksende udledning fra fossile brændsler, som hindrer indsatsen for at komme i mål med verdens klimamål, siger Fatih Birol. Han er chef for IEA,

– Uden ren energi ville væksten i CO2-udledninger have været næsten tre gange højere, siger han videre.

Sidste år steg den energirelaterede udledning på globalt plan altså med mindre end en procent. Men det er ikke godt nok.

Vækstkurven for udledningen af CO2 er ikke bæredygtig. Det fremgår af IEA's rapport.

I 2022 handlede det om, at der blev udledt yderligere 321 millioner ton i energirelaterede CO2-udledninger, så det samlede tal blev 36,8 milliarder ton CO2.

Covid-19, Krigen i Ukraine og en global energikrise har været med til at lægge en dæmper på stigningen i CO2-udledningen. Blandt andet stoppede Rusland med at levere naturgas til Europa i 2022.

Kinas skrappe håndtering af covid-19 medvirkede til en faldende produktion. Det fik den kinesiske CO2-kurve for udledninger til at flade helt ud i 2022.

Rapporten fra klimavagthunden kommer, få uger efter at producenter af fossile brændsler som Chevron, Exxon Mobil og Shell har meldt om rekordhøje fortjenester i 2022.

De bør vågne op. De må tage ansvaret for, at de lever op til deres "rimelige andel" i at sikre, at klimamål, som er aftalt internationalt, bliver nået, siger Birol.

/ritzau/Reuters