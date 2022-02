Stevns Kommune har ikke for nuværende afsat flere penge til en skydebane, som kan afløse den nuværende i kælderen under den gamle Stevnshal. Det slår formanden for Arbejdsmarked, Erhverv og Turismeudvalget: Bjarne Nielsen (V) fast efter, at Skydebaneforeningen har valgt at trække sig fra projektet i den nye Stevnshal.